اليوم السابع
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المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه لصاحب محل مأكولات ببنها لإتجاره بالمخدرات

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:02 م
المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه لصاحب محل مأكولات ببنها لإتجاره بالمخدرات محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لصاحب محل مأكولات، و15 عاما لإثنين من معاونيه، وتغريم الأول مليونى جنيه، ومصادرة المضبوطات بتهمة ترويج المخدرات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
 
كانت معلومات سرية قد وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام صاحب محل شهير لبيع المأكولات فى مدينة بنها بجلب كمية كبيرة من المخدرات لترويجها بمساعدة اثنين من معاونيه.
 
جرى عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث القليوبية وبالتنسيق مع رئيس مكتب مكافحة المخدرات، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم جلب كميات كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة لترويجها فى القليوبية، وأنه يستغل كونه يمتلك محل للمأكولات شهير فى بنها لتوزيع المخدرات.
 
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، توجهت قوة كبيرة من مباحث القليوبية، وجرى مداهمة المحل والقى القبض على المتهم ويدعى "م س"، واثنين من معاونيه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات من المخدرات بقصد الاتجار والترويج، وإحالتهم للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

محاكمة

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الحشيش

الأقراص المخدرة



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