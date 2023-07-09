الجيزة تضع استيكرات تحذيرية على عقارات بفيصل لمنع إلقاء القمامة بالجزر الوسطى

كتبت - مرام محمد

بدأ حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة حملة لتوعية شاغلي الوحدات السكنية وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمطابخ والعيادات والصيدليات بشارع فيصل بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالجزر الوسطى، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت الحملة وضع استيكرات تحذيرية على جميع العقارات الموجودة بالشوارع الجانبية والمطاعم بشارع فيصل، لتنبيه المواطنين، وقد تم تحرير 18 محضر إلقاء مخلفات وغلق وتشميع 3 محال تجارية مخالفة، وذلك تحت إشراف عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه هيئة النظافة بالتنبيه على شركات النظافة العاملة بقطاعات شارع الملك فيصل بالمرور الدوري بالمركبات الخاصة بهم ورفع اي مخلفات من الجزر الوسطى على مدار اليوم والتنبيه على حراس العقارات بعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام.