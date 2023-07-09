التخطيط: توصيل الغاز الطبيعى لـ 18 قرية بمحافظة أسيوط خلال 21/2022

كتبت أسماء أمين

انتهى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" من العديد من المشروعات فى كافة المحافظات وقد بلغ التنفيذ فى العديد من القطاعات نسبة 100%.

وعن محافظة أسيوط أشار تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 2 وحدة اجتماعية، 4 مجمعات خدمات زراعية، 8 وحدات صحية، صيانة 107 مدرسة، 3 محطات مياه شرب، تأهيل وتبطين 11 ترعة، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 15 قرى، والغاز الطبيعي لنحو 18 قرى.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 312 مشروعًا تنمويًا في 7 قطاعات (التنمية المحلية، والتعليم، والإسكان، والري، والكهرباء، والشباب والرياضة، والنقل) بتكلفة استثمارية كلية 5.2 مليار جنيه.