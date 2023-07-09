اعترافات المتهم بسرقة حقيبة عملات أجنبية فى المعادى:" سددت ديونى "

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهم بسرقة حقيبة عملات أجنبية فى منطقة المعادى، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وأضاف بسابقة تعرفه على المجنى عليه والاتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير المبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وفور وصوله قام بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى، وأضاف باستبدال المبلغ المالى إلى العملة المحلية من (مالك محل- مقيم بمحافظة الجيزة) وقيامه بتسليم جزء من متحصلات الواقعة لشقيقه وإنفاقه باقى المبلغ على مديونياته ومتطلباته الشخصية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وقرر بتضرره من آخر لقيامه بالاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى، عملات أجنبية من داخل السيارة الخاصة به حال قيام المشكو فى حقة بمعاينة السيارة للشراء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه.