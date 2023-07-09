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إنقاذ طفل فرنسى سقط فى حفرة بركانية عمقها 100 متر بالإكوادور

الأحد، 09 يوليو 2023 12:01 م
إنقاذ طفل فرنسى سقط فى حفرة بركانية عمقها 100 متر بالإكوادور إنقاذ طفل فرنسى
فاطمة شوقى

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قالت إدارة حديقة جالاباجوس الوطنية فى الإكوادور، في بيان إن رجال الإطفاء أنقذوا طفلا فرنسيا يبلغ من العمر 8 سنوات بعد سقوطه فى حفرة بركانية فى جزر جالاباجوس ، الإكوادور،  على عمق حوالي 100 متر.

 

ووفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية فإن الحادث وقع فى واحدة من الحفرتين اللتين تشكلان مجمع لوس جيميلوس، أحد المعالم السياحية في جزيرة سانتا كروز، الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى الأرخبيل الإكوادورى، في وسط منطقة الجزيرة.

 

ويخضع الطفل المصاب برضوض فى الرأس وإصابات في الوجه حالياً "للمراقبة" بعد نقله إلى مستشفى "جمهورية إكوادور" في بويرتو أيورا، وسط مدينة سانتا كروز الحضرى.

 

وأوضحت حديقة جالاباجوس الوطنية أن "تفاصيل السقوط لا تزال غير معروفة ، لكن لحسن الحظ ، نجح التدخل السريع من رجال الإنقاذ المدربين على حالات الطوارئ فى إخراجها من قاع الحفرة ، على بعد أكثر من 100 متر".

 

شارك رجال الإطفاء وضباط الشرطة وحراس الحديقة الوطنية وموظفون من وزارة الصحة العامة ومتطوعون آخرون في عملية الإنقاذ.

 

وهذه ثاني حالة طوارئ غير عادية تظهر هذا الأسبوع في جزر جالاباجوس، بعد أن عض سائح مكسيكي يحمل الجنسية الأمريكية من قبل سمكة قرش أثناء الغطس حول جزيرة موسكيرا.

 

وتقع جزر جالاباجوس على بعد حوالي ألف كيلومتر إلى الغرب من السواحل القارية للإكوادور ، وقد تم إعلانها في عام 1978 على أنها تراث طبيعي للبشرية وهى ثانى أكبر محمية بحرية على هذا الكوكب ، وتعتبر واحدة من أفضل المحميات على مستوى العالم ، بينما في نفس الوقت الوقت الجذب السياحي الرئيسي في الاكوادور.

 

وأدلت المرأة البالغة من العمر 42 عامًا بشهادتها لوسائل الإعلام الإكوادورية ، التى شاركت فى عملية الانقاذ،  "كنا نغطس وكان ذلك قادمًا إلى الساحل، فجأة شعرت بضربة ، لم أدرك حقًا ما كان عليه عندما كنت أسبح ".

 

وأضاف "شعرت بخدر أكثر في ساقي وأثقل قليلاً، ثم رأيت أن بجعة كانت تقترب مني وعندما استدرت رأيت أن هناك دماء، أصبحت أكثر توتراً وحاولت طلب المساعدة.


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