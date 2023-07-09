اليوم السابع
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إنارة نفق الزهراء للمشاة بحى شرق لتحقيق الأمن والسلامة لحركة انتقال المواطنين

الأحد، 09 يوليو 2023 01:20 م
إنارة نفق الزهراء للمشاة بحى شرق لتحقيق الأمن والسلامة لحركة انتقال المواطنين إنارة نفق الزهراء
أسيوط- هيثم البدرى

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع كفاءة وإنارة نفق المشاه بمنطقة الزهراء بحي شرق الذي يخدم المواطنين يومياً ويربط بين حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمه المقدمة للمواطنين لتحقيق الأمن والسلامة وتحسين حركة انتقالهم،ن لافتاً إلى مواصلة التطوير لكافة القطاعات ووضع حلول عاجلة للمشاكل وفقاً لاهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.
 
وأوضح عبد اللطيف فضاله رئيس حي شرق أسيوط، إنه بناءاً على توجيهات محافظ أسيوط الذي أكد على ضرورة رفع كفاءة كافة المرافق بنطاق المحافظة تم تنفيذ حملة بمشاركة عاصم إبراهيم نائب رئيس الحي، ومسئولي قسم الإنارة بالحي وتم رفع كفاءة نفق المشاه بمنطقة الزهراء الذي يخدم المواطنين يومياً ويربط بين حي شرق وحي غرب بمدينة أسيوط حيث تم تغيير كافة الكشافات التالفة به وإنارته لتحسين مستوى الخدمه المقدمة للمواطنين لتحقيق الأمن والسلامة وتيسير انتقال المواطنين وطمأنتهم لافتاً إلى مواصلة العمل على إعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.
 
يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر  في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
 
 

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