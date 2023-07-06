"صحة الدقهلية" تناقش موازنة الأدوية والمستلزمات الطبية

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، اليوم الخميس، اجتماعين لمناقشة موازنة الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، ومديرى الإدارات الفنية والمالية والإدارية بصحة الدقهلية.

بحث الاجتماع الأول آليات تفعيل لجنة الدواء بالمديرية، من خلال بحث إمكانات توفير أجهزة كمبيوتر بالوحدات ومن ثم ميكنة جميع الصيدليات التابعة مع مراجعة الاحتياجات وتحديد الاستهلاك الشهرى والسنوى.

فى حين تناول الاجتماع الثانى احتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة من المستلزمات الطبية وغير الطبية والمعملية وفضلاً عن مكافحة العدوي والأشعة مع حصر شامل لكافة احتياجات المنشآت الطبية من هذه المستلزمات.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تحديد بنود الانفاق وقيام مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير إدارة الموازنة بمراجعة الدراسة التي تم إعدادها وتحديد الاحتياجات وإضافتها لبنود الموازنة.

وفى نهاية الاجتماع، توجه مكين بالشكر لمديرى الإدارات وحثهم على بذل الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة لمواطنى المحافظة، جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ببحث ومناقشة خطط العمل لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.