إصابة 26 شرطيا ألمانيًا أثناء فض أحداث شغب بمهرجان موسيقى

كتبت ـ هناء أبو العز

أصيب 26 عنصرا من الشرطة الألمانية، على أيدي مثيري الشغب في مهرجان موسيقى إرتيرية ينظمه المعارضون للحكومة الإريترية بمدينة جيسن شمال فرانكفورت بولاية هيسن وسط ألمانيا.

وقالت الشرطة في بيان لها عبر تويتر، إن 26 من عناصرها أصيبوا بجروح نتيجة رشق الحجارة، واعتقلت الشرطة حوالي 100 شخص قبل الحدث، بيد أن رجال الشرطة تعرضوا للاعتداء من قبل أشخاص حاولوا دخول مكان المهرجان، وفقا للسلطات في ولاية هيسن.

وتعرض الشرطيون للرشق بالحجارة والزجاجات في عدة أماكن بالمدينة، وردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام ألمانية نقلا عن الشرطة.

ومنذ مساء الجمعة، تم حشد قرابة ألف شرطي في مدينة جيسن لتأمين المهرجان الموسيقى الذي سبق أن شهد صدامات العام الماضي.

وتقول تقارير صحافية ألمانية، إن بلدية المدينة كانت تريد حظر تنظيم المهرجان، لكن القضاء الإداري أصدر قرارا الجمعة يسمح بتنظيمه.

ومن المتوقع أن يشارك ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص في المهرجان المستمر حتى اليوم الأحد.

ويقول منتقدوا المهرجان، إن هذا الحدث مرتبط بالنظام الاستبدادي الإريتري -على حد وصفهم- في عهد الرئيس أسياس أفورقي، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق إفريقيا منذ استقلالها عن إثيوبيا قبل حوالي 30 عاما.