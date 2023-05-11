إصابة شرطيين و10 رجال إطفاء فى انفجار بأحد المنازل فى ألمانيا

كتبت: هناء أبو العز

أصيب 2 من أفراد الشرطة الألمانية و10 رجال إطفاء فى انفجار بمنزل فى ألمانيا.

وأشارت صحيفة دويتشه الألمانية إلى أن الشرطة أعلنت أن الانفجار وقع في مدخل أحد المنازل أثناء محاولة دخول رجال الشرطة والمطافئ استجابة لاستغاثة من داخله.

وفي وقت سابق، أفادت رويترز نقلا عن صحيفة بيلد، عن متحدث باسم الشرطة في ألمانيا قوله إن شخصا قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بمصنع لمرسيدس بنز بجنوب البلاد.

وقالت بيلد إن شخصا تم اعتقاله وإن موظفي الإنقاذ بالموقع في المصنع 56 بمنطقة زيندلفينجن.

ونقلت صحيفة بيلد عن المتحدث باسم الشرطة الذي قال: قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة. ما زالت الخلفية غير واضحة.