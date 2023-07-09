محافظ الجيزة: إزالة تعديات على مساحة 73 ألف م2 أراضى أملاك دولة

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وازالة التعديات عليها.

واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات، التي أسفرت عن تم تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على مساحة 73896م2 أراضي أملاك الدولة ولاية الأثار بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور بمركز ومدينة البدرشين.

وفي مدينة الحوامدية تم إزالة حمام سباحة بقرية أم خنان بمنطقة رشاح أبو سالم على مساحة 150م2 مقام بالمخالفة علي أراضي زراعية مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعامل الفوري حيال اي حالات تعدي جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي الأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية.