إحالة رئيس لجنة ومراقب مدرسة بالزقازيق للتحقيق العاجل بعد تصوير أسئلة التفاضل

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار الصورة المتداولة لأجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجزاء أسئلة الامتحان تم تصويرها داخل دورة مياه لجنة مدرسة على مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

ووجه الدكتور رضا حجازي فور ضبط الواقعة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإحالة رئيس اللجنة ويدعى "ج . خ" ومراقب أول اللجنة ويدعى "م . ح" للتحقيق العاجل بمقر الوزارة، وذلك لمسئوليتهم الكاملة عن الواقعة.