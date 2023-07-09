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أوقاف الجيزة: توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحى بأبو النمرس وأطفيح وحى شمال

الأحد، 09 يوليو 2023 08:59 ص
أوقاف الجيزة: توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحى بأبو النمرس وأطفيح وحى شمال لحوم صكوك الأضاحي - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، عن توزيع 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بمركزي أبو النمرس وأطفيح وحي شمال الجيزة، اليوم الأحد، وذلك بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.
 
وأكد الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين، كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل وفقاً للضوابط المحددة.
 
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم.
 
وثمن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين في القرى والمراكز.

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