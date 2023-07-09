أخبار البورصة اليوم الأحد 9-7-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-7-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 528 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.66 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وابن سينا فارما، وبلتون المالية القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والقاهرة للزيوت والصابون، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، واودن للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 528 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 528 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.66 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.7 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 25.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.97%، والعرب على 21.42%، واستحوذت المؤسسات على 73.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 26.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.7 مليون جنيه، 2 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 230 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 52.3 مليون جنيه، 1.8 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 16555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 3030 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 20087 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 6916 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.9% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.38% ليغلق عند مستوى 4818 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.54% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1340 نقطة.

وصعدت أسهم 7 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 140 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

صفقات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي البنك لتنمية الصادرات، وطاقة عربية، بحجم تداول 4.5 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 414.8 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون جنيه للثانية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 2585 سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 5 آلاف سهم، 25.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 478 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال عدد 20.2 مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الربع الأول من عام 2023، وحققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 27.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ18.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 49%، وتحولت الشركة للخسائر بلغت 2.5 مليار جنيه مقارنة بربح 1.2 مليار جنيه، وبلغت حجم السيولة المتوافرة 20.2 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الدين 22.7 مليار جنيه.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات بلغت 776.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 636.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبلغ صافي الربح 106.6 مليون جنيه مقارنة مع 102.4 مليون جنيه.