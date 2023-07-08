اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 03:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: تلقينا عروضا من شركات عالمية للبدء فى إنشاء خط الربط مع إيطاليا

السبت، 08 يوليو 2023 03:00 ص
وزير الكهرباء: تلقينا عروضا من شركات عالمية للبدء فى إنشاء خط الربط مع إيطاليا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية النرويجية لعمل الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي مع إيطاليا بقدرة 3000 ميجا وات لتكون ممر لنقل الطاقة لاوروبا بالكامل مستقبلا، لافتا إلى أن الوزارة تلقت عروض من شركات إماراتية و بلجيكية لتنفيذ المشروع.
 
وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لأول مرة بالعالم سيتم مد كابلات تحت الماء بعمق 2 كيلو ونصف لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، موكدا أن المتعارف عليه عالميا هو مد الكابلات تحت الماء بعمق يصل إلى كيلو ونصف بحد أقصى.
 
وشدد الوزير على  أن الهدف من الربط الكهربائي بين مصر ودول العالم هو إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الربط الكهربائي

قبرص

الربط الكهربائي مع قبرص

محمد شاكر

وزير الكهرباء

ايطاليا



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": كل ما يتردد عن نسب زيادة الأسعار غير صحيح

الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:54 ص

توفير ماكينات الديزل بالمساجد الكبرى .. أهم استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

الأحد، 18 يونيو 2023 06:00 ص

وزير الكهرباء: تسجيل قراءة عدادات المواطنين يتم وفقا ﻷعلى معايير الدقة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:00 ص

وزير الكهرباء يستعرض أمام الغرفة الأمريكية مشروعات الربط مع دول الجوار

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:20 م

وزير الكهرباء: إنجاز 73% ‎من مركز التحكم الآلى بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة