اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 08 يوليو 2023 03:54 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44227 طنا تشمل: 200 طن مولاس و1000 طن حديد و12430 طن كلينكر و13350 طن يوريا و 4203 طن رمل و 13044 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45644 طنا تشمل : 304 طن خشب زان و1855 طن ابلاكاش و667 طن صودا و4877 طن فول صويا و 4800 طن فول و 1000 طن عدس و 3600 طن خردة و14068 طن قمح و 13478 طن ذرة و 995 طن أرز . 
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 351 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 232 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2323 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171081 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231655 طنًا .
 
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3841 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3457 شاحنة .
 
 
 

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