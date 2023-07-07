اليوم السابع
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الجمعة، 07 يوليو 2023 04:45 م
أكرم القصاص
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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 07 يوليو 2023 04:23 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادرت 4 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .
 
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21970 طنًا تشمل :  4300 طن مولاس و  755 طن حديد و 5850  كلينكر و 11065 بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60480 طن تشمل : 1274 طن خشب زان و 20 طن كسب صويا و 1434 طن حديد و 1257 طن ابلاكاش و 400 طن صودا و 4818 طن فول صويا و 3140 طن فول و 1301 طن عدس و 9345 طن خردة و 19054 طن قمح و 18437 طن ذرة . 
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 382 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6578 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 186444 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 228137 طنًا .
 
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3911 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4566 شاحنة .
 
 

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