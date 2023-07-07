ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادرت 4 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21970 طنًا تشمل : 4300 طن مولاس و 755 طن حديد و 5850 كلينكر و 11065 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60480 طن تشمل : 1274 طن خشب زان و 20 طن كسب صويا و 1434 طن حديد و 1257 طن ابلاكاش و 400 طن صودا و 4818 طن فول صويا و 3140 طن فول و 1301 طن عدس و 9345 طن خردة و 19054 طن قمح و 18437 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 382 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6578 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 186444 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 228137 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3911 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4566 شاحنة .