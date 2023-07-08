مغنية فرنسية تدعو لقتل ماكرون بطريقة "وحشية".. والسلطات تفتح تحقيقا

كتب محمد جمال

فتحت النيابة الفرنسية تحقيقا بحق المغنية الفرنسية أيزيا هيجلان بتهمة "التحريض العلنى على ارتكاب جريمة وجنحة" بعدما تحدثت الفنانة فى حفل عن مهاجمة حشود للرئيس إيمانويل ماكرون، كما ذكرت النيابة لوكالة فرانس برس السبت.

وخلال حفلتها مساء الخميس فى بوليو سور مير، فى إطار مهرجان فى جنوب فرنسا، تخيلت الفنانة على المسرح مشهدا يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة ماكرون وقتله.

وقالت: "أنا أعرفه (...) أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيتى على ارتفاع عشرين مترا عن الأرض (...) وأن يحضر الجميع بعصى هائلة رؤوسها مزودة بمسامير".

وتابعت المغنية ابنة المغنى جاك هيجلان بحسب تسجيل فيديو منشور على الموقع الالكترونى وحساب تيك توك للمجلة الثقافية "إين-آوت كوت دازور" أنه "هناك ننزله لكن مع كل العفوية واللطف اللذين يتمتع بهما أهل الجنوب، عندما يصبح فوقنا تماما سيكون لدينا جميعا عصيا نحتفل (...) ونطرحه أرضا لكن بلطف".

وقالت بسخرية "أرى من الآن عنوان (صحيفة) نيس-ماتان غدا: "إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون"، كما ذكرت الصحيفة المحلية التى تحدثت عن الحفل فى عددها صباح السبت وتحدثت عن محاولة فاشلة للدرك لاستجوابها فى نهاية العرض.