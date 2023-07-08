مصرع مسن صدمه قطار بجرجا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مسن يبلغ من العمر 68 سنة مصرعه، عقب إصطدام قطار به وحوله لأشلاء حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه تم تجميع الأشلاء، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

كانت الأجهزة المعنية، قد تلقت بلاغا من ناظر محطة سكك جرجا يفيد باصطدام قطار بأحد الأشخاص بنطاق الوحدة لمركز ومدينة جرجا، مما نتج عنه وفاته في الحال.

وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام إحدى القطارات بالمدعو "ع . م . ع" 68 سنة مسنة، مما حوله لأشلاء وذلك بالقرب من مزلقان جرجا القبلى تم نقل أجزاء الجثة إلى مستشفى جرجا العام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار أهلية المتوفى للتوجه للمستشفى.