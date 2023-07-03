1.6 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية لمنطقتى طهطا وجرجا الصناعيتين

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج هي قاطرة التنمية والمنطقة الصناعية بغرب جرجا شهدت قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإفتتاح عددا من المصانع بها خلال زيارته الأخيرة للمحافظة وفى هذا الأمر وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة سرعة الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية للمناطق الصناعية قمت بعقد اجتماع موسع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية " غرب طهطا، وغرب جرجا "، ومتابعة معدلات العمل بالمشروع، حيث بلغت تكلفة المشروعات الخاصة بالنية التحتية مليار و605 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأصاف محافظ سوهاج أن الاجتماع كان بحضور كافة الجهات المعنية وتمت مناقشة الموقف التنفيذي، وأبرز المعوقات لمشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية الخاصة بتوصيل كابل الكهرباء للمنطقتين الصناعيتين بغرب طهطا، وغرب جرجا".

وأشار المحافظ إلى أنه يجري البدء في الأعمال بغرب طهطا بعد عرض المحور والمسار، و قيام شركة الكهرباء بالتوريدات اللازمة، و تم عرض مسار المنطقة الصناعية بغرب جرجا، والذي يبدأ من الموزع الرئيسي، حتى محطة صرف جرجا، وبيت داوود بطول 8 كيلو متر، ووجهت بالنزول على الطبيعة لمعاينة المسار المقترح مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الأعمال.

وتقوم جميع القطاعات بالعمل على التوازي، ونزول اللجان لمعاينة المسارات على الطبيعة، بحضور كافة القطاعات من " ري، وصرف، وغاز، والاتصالات "، حتى لا يحدث أي تعارض في الأعمال، لأن المشروع يعد نقلة نوعية كبيرة للمناطق الصناعية بسوهاج، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ودعم الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.