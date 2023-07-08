مصرع شاب غرقا في نهر النيل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

لقي شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك خلال السباحة هربا من الطقس الحار، وتم انتشال جثمان الشاب من النيل، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بلاغ يفيد بالعثور علي جثه الشاب "مصطفي حربي" 18 سنة نجع الصيادين نجع البراكين بالنمسا، وذلك غرقا في نهر النيل بجوار مرشح مياه العنانية بالنمسا، وتمكنت هيئة المسطحات والإنقاذ النهري من العثور علي الجثة، وحرر محضر بمعرفة رجال مباحث شرطة إسنا، وتم نقله مستشفي طيبة، وتولت النيابة العامة وجاري تصريح الدفن لتسليمه لذويه.

وكان قد أصيب 4 مواطنين بينهم سيدة فى حادث تصادم وقع بين مركبة توك توك ودراجة نارية بمدخل مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت غرب الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة إسعاف الأقصر يفيد بإصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين مركبة توك توك ودراجة نارية، وذلك على مدخل مدينة أرمنت غرب المحافظة، وهم كل من "عبد المطلب أحمد النوبى" 65 سنة، و"عبد القادر أبو بكر أحمد" 23 سنة، و"حسين أحمد يونس" 21 سنة، و"وفاء عبد المطلب أحمد" 17 سنة، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت غرب الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.