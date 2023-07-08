مصرع حداد مسلح سقط من الطابق الثالث بمنور عقار في طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

لقي حداد مسلح مصرعه، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى الطابق الثالث بمنور العقار الذي كان يعمل به، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال شخص مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى الطابق الثالث بمنور العقار الذي كان يعمل به بدائرة المركز، وتوفي أثناء تقديم العلاج.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "رمضان ع م"، 58 سنة، حداد مسلح، بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى بمنور العقار الذي كان يعمل به بدائرة المركز، وجرى نقله للمستشفى إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.