القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حديد والخردة من المبانى والمنشآت ببنها

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بنزع وسرقة حديد يعلو سور مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بمنطقة المنشية في بنها.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين صحة الواقعة، وأن المتهمين نزعوا الحديد الذي يعلو سور المدرسة الخرساني وهربوا لبيعه لأحد تجار الخردة، وكشفت تحريات مباحث قسم أول بنها، أن وراء الواقعة تشكيل عصابي متخصص في سرقة الحديد وأنهم وراء سرقة حديد سور مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بالمنشية، وهم شخص عاطل من المنشية، واثنين آخرين من منطقة عزبة السوق وتاجر خردة كان يشتري منهم المسروقات، وأحيل المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم وطلب تحريات المباحث.