مشروبات تحتاجها لمنع الجفاف في ارتفاع درجات الحرارة

يحتاج الجسم في فصل الصيف إلى المعادن للوقاية من الجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك التعب والدوخة وتشنجات العضلات، ورغم أن الماء أفضل مشروب لمواجهة الجفاف والعطش ، فإن تجديد المعادن أمر بالغ الأهمية ، خاصة خلال الأيام الحارة والرطبة، فى هذا التقرير نتعرف على المشروبات المنعشة والصحية التي يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا وتجديد تلك المعادن الأساسية، بحسب موقع هيلث شوت.الإلكتروليتات هي معادن تحمل شحنة كهربائية عند إذابتها في السوائل ، بما في ذلك سوائل الجسم.

تشمل الإلكتروليتات الأولية الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكلوريد والفوسفات. تلعب هذه المعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن السوائل ، وتنظيم وظيفة الأعصاب والعضلات ، ودعم العمليات الجسدية المختلفة. خلال فصل الصيف ، نميل إلى فقدان الأملاح من خلال التعرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة النشاط البدني. يعد تجديد الإلكتروليتات أمرًا ضروريًا لمنع الجفاف والحفاظ على مستويات الترطيب المناسبة.

مشروبات صحية لمنع الجفاف

​1. ماء جوز الهند

2. عصير البطيخ

3. عصير الليمون

٤. ماء الخيار والنعناع

ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي ومنعش يحتوي على إلكتروليتات أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم. إنه منخفض السعرات الحرارية وعالي الترطيب ، مما يجعله خيارًا ممتازًا للبقاء منتعشًا خلال فصل الصيف. يعتبر ماء جوز الهند بديلاً لذيذًا للمشروبات الرياضية المحلاة بطعم حلو ولذيذ قليلًا.البطيخ مصدر رائع للترطيب. امزج قطع البطيخ الطازجة وصفي العصير للحصول على مشروب لذيذ وغني بالمعادن.، يعد البطيخ غنيًا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C ، والتي تعيد ملئ المعادن وتوفر أيضًا مضادات الأكسدة لمحاربة الجذور الحرة.عصير الليمون هو مشروب صيفي كلاسيكي ، ومن خلال إضافة لمسة من المعادن ، يمكنك جعله أكثر صحة. قم بعصر الليمون الطازج في إبريق من الماء وأضف قليلًا من ملح البحر لزيادة الإلكتروليت. يمكنك أيضًا إضافة العسل.الماء المنقوع هو وسيلة ممتازة لإضافة نكهة إلى روتين الترطيب الخاص بك. لتحضير الماء المنقوع ، قطع الخيار إلى شرائح وضعيه في إبريق. أضف حفنة من أغصان النعناع الطازجة إلى الإبريق.