اعرفى ازاى تحافظى على بشرتك وتحميها من الجفاف فى الحر

كتبت فاطمة ياسر

عند ارتفاع درجات حرارة الطقس تزداد فرص الإصابة ب جفاف البشرة ، نتيجة لارتفاع درجات حرارة الطقس، والذهاب للبحر وحمامات السباحة، ولذا هناك العديد من النصائح أو العادات التي يجب عليك اتباعها للحفاظ على بشرتك.

قدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" بعض السلوكيات الخاطئة التي نقوم بفعلها وتسبب في الإصابة بجفاف البشرة، وأيضا أوضح التقرير بعض النصائح العلاجية، ومنها:

-عند الاستحمام عليك استخدام الماء الدافئ وتجنب الماء الساخن، لأنها تساهم بشكل كبير في جفاف البشرة، وإزالة الزيوت الطبيعية منها، وهذا يزيد من تعرضك للعديد من المضاعفات على بشرتك وتظهر بشكل أكبر من العمر.

-استخدام غسول طبي وصحي للبشرة، لأن المنتشر في الأسواق الغني بالكحول يشكل خطرا كبيرا عليها ، ويسبب الإصابة بالجفاف، وهذا الأمر يزيد من تعرضك لمشاكل بها.

-لا تقومين بغسل وتنظيف البشرة عدة مرات في اليوم، لأن ذلك يتسبب في القضاء على نضارتها والزيوت الطبيعية الحافظة لها.

-وضع مرطب جيد للبشرة، ويكون حسب نوع البشرة، أي يتلاءم معها ومع طبيعتها.

-استخدمى واقي للشمس، عند النزول في أشعة الشمس الحادة، فهذه النصيحة تحمي بشرتك من التعرض لأي مضاعفات صحية، وأيضا تحميك من التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بها.