مستشفى بئر العبد التخصصى يستقبل 21 طبيبا من 4 جامعات لتقديم الكشف الطبى والعلاج

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي بشمال سيناء اليوم السبت 21 طبيبًا من 4 جامعات لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج للمرضى الذين يترددون على المستشفى من جميع أنحاء المحافظة.

وأعلن المستشفى في بيان أن الأطباء القادمين وفقًا لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، وهي الأزهر - القاهرة - المنصورة - الزقازيق، سيقدمون خدماتهم خلال الفترة من 8 يوليو و2023 حتى 14 يوليو 2023.

وتضم قائمة الأطباء تخصصات : انف وأذن، جهاز هضمي، مسالك بولية، تخدير، أشعة، تجميل، عظام، جراحة عامة، أمراض باطنة، عيون، جراحة قلب وصدر، جراحة مخ وأعصاب، نساء وتوليد، جراحة أطفال، جراحة أوعية.

وسبق وأعلنت مستشفى بئر العبد بشمال سيناء أن فريق طبى قام بإجراء جراحة دقيقة وصعبة لمريض يعانى من خلخلة والتهاب صديدى بفصل الحوض الصناعي حيث تم إجراء ثلاث جراحات غير ناجحة سابقة للمفصل أصبح بعدها المريض ملازم للفراش وحضر المريض لعيادة بئر العبد التخصصية وتم تقييم حالته وعمل الفحوصات اللازمة، حيث تبين منها وجود التهابات حول المفصل وخلخلة وعدم استقرار المفاصل فقدان عظمى كبير نتيجة الجراحات العديدة السابقة و تم تجهيز المريض لجراحة لرفع المفصل القديم و عمل مباعد اسمنتى بالمضاد الحيوى و حبيبات عظم صناعي بالمضاد الحيوى( stimulan) و اخذ مزرعة من الجرح وخرج المريض من المستشفى لاستكمال العلاج بالمضاد الحيوي حسب المزرعة و عاد المريض للمستشفى بعد ثلاث أشهر بعد تحسن التحاليل و دلالات الالتهابات و ذلك لإجراء جراحة إعادة تغيير مفصل الحوض و تم تركيب مفصل حوض كامل غير اسمنتى ذو مواصفات خاصة بحالات المراجعة و تمكن المريض من المشى ثانى يوم بعد العملية مع تغير كامل فى حياة المريض.

وإجراء 5 عمليات جراحية نادرة، بما في ذلك حالة بها أورام ليفية متعددة مع وجود بداية تغيير في الخلايا تغدد رحمي، وتم عمل استئصال رحمي والمبيضين عن طريق التدخل المحدود، وحالة بها أورام ليفية متعددة وتاريخ ارتجاع الأورام مع وجود التصاقات شديدة بالحوض وتعاني من السكر والضغط العالي وأنيميا، وتم عمل استئصال للرحم والمبيضين، وحالة بها نزيف داخلي شديد لحمل خارج الرحم وأنيميا شديدة وانفجار بالأنبوبة، وتم إنقاذ الحالة، وحالة تعاني من تسمم حمل شديد وقصور كلوي وتم التعامل معها وإنقاذها، وحالة أخرى تعاني من قطع في جدار المهبل وعدم التحكم في البراز، وتم عمل إصلاح وتجميل المهبل.