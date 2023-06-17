اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يونيو 2023 11:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يتابع أعمال التغطية بكبارى الشيشينى وفلفلة والمنشية على ترعة المريوطية

السبت، 17 يونيو 2023 09:52 م
محافظ الجيزة يتابع أعمال التغطية بكبارى الشيشينى وفلفلة والمنشية على ترعة المريوطية محافظ الجيزة يتابع أعمال التغطية بكبارى الشيشينى وفلفلة والمنشية على ترعة المريوطية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية، حيث تابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشيني وفلفلة وأعمال المخطط المروري الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى.
 
وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال والمديريات المعنية برفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول وتوفير العدد الكافى من سيارات النقل والعمال وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين بدء أعمال الرصف.
 
وعاين المحافظ نموذج مصغر لأحد ساحات الانتظار المقرر أن تتضمنها أعمال التطوير قبل التنفيذ الفعلي لها لتحديد مدى ملاءمتها للأعمال والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمساحة المخصصة لها بكل قطاع دون اقتطاع أى أجزاء من الحارات المرورية.
 
رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.
 
22a18842-6753-49ef-9e47-f835223cb99b
 

 

23a3b172-64ba-4cba-9ba9-81bcee49e463
 
e3989254-f94a-4c4d-b065-0509e60eb3f8
 

 

 


ترعة المريوطية

تطوير ترعة المريوطية

محافظ الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تعيد صياغة منظومة المواقف ضمن مشروع تطوير ترعة المريوطية.. إنشاء مواقف سرفيس تستوعب 150 سيارة وساحات انتظار بين شارعى الهرم وفيصل.. وساحات انتظار تستوعب 155 سيارة من "الشيشينى" وحتى المنشية

الإثنين، 12 يونيو 2023 07:00 ص

تضم ساحات انتظار ومواقف ومطاعم.. تطوير ترعة المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل

السبت، 10 يونيو 2023 08:00 ص

ساحات انتظار ومواقف سرفيس جديدة أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية.. التفاصيل

الإثنين، 29 مايو 2023 05:00 ص

ترعة المريوطية فى ثوبها الجديد.. من مقلب للقمامة لساحات انتظار ومواقف حضارية

السبت، 27 مايو 2023 09:40 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة