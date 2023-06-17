محافظ الجيزة يتابع أعمال التغطية بكبارى الشيشينى وفلفلة والمنشية على ترعة المريوطية

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية، حيث تابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشيني وفلفلة وأعمال المخطط المروري الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى.

وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال والمديريات المعنية برفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول وتوفير العدد الكافى من سيارات النقل والعمال وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين بدء أعمال الرصف.

وعاين المحافظ نموذج مصغر لأحد ساحات الانتظار المقرر أن تتضمنها أعمال التطوير قبل التنفيذ الفعلي لها لتحديد مدى ملاءمتها للأعمال والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمساحة المخصصة لها بكل قطاع دون اقتطاع أى أجزاء من الحارات المرورية.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.