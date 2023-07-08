اليوم السابع
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السبت، 08 يوليو 2023 12:34 م
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محافظ أسيوط: رفع 650 طن مخلفات وقمامة بـ7 مراكز بالمحافظة

السبت، 08 يوليو 2023 12:24 م
محافظ أسيوط: رفع 650 طن مخلفات وقمامة بـ7 مراكز بالمحافظة جانب من أعمال الإزالة
أسيوط -هيثم البدرى

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يألو جهداً في الحفاظ على البيئة نظيفة بكافة الطرق الممكنة والتي من بينها شن حملات دورية لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين في المراكز والأحياء وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها والنهوض بقطاع النظافة وفقاً للامكانات المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
وأشار محافظ أسيوط ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض حفاظاً على صحة المواطنين مؤكداً على استمرار حملات النظافة والتطوير والتجميل بقري ومراكز المحافظة والتخلص الآمن من المخلفات والقمامة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن. 
 
وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم، والغنايم وصدفا، والبداري وأبوتيج وديروط والقوصية بحملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات من أماكن وصناديق التجميع بجميع المناطق بالشوارع والميادين وخاصة أمام المدارس والمصالح الحكومية والمساجد والكنائس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكنية فضلاً عن تمشيط وشفط الأتربة من جانبي الطريق باستخدام سيارات الكنس الآلي ؛ وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض حيث تم رفع 650 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة ومشاركة عمال النظافة وبإشراف ومتابعة اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى التابعة.
 
 

حملات النظافة

أسيوط

رفع المخلفات

الوحدات المحلية

التنمية المحلية



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