مجلس مدينة المحلة يعلن عن فرص عمل لشغل وظيفة "دفان" بالمقابر

الغربية مصطفى عادل

أعلنت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن فتح باب التقدم لمزاولة مهنة دفانين رسميين لكافة المقابر المقامة بنطاق المركز.

وأوضح البيان، أن لهذه الوظيفة اوراق مطلوبة يجب توافرها مرفق معها طلب مقدم لرئيس المدينة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد أجرى جولة تفقدية لمركز ومدينة طنطا تابع خلالها انتظام أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا، حيث تفقد شوارع (الجلاء، المعرض، شارع الجملة، مرور سالم، شارع الإسكندرية، كوبري هيلانه، كوبري قحافة)، موجهاً بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور.

كما شملت الجولة تفقد طريق ميت حبيش البديل والذي يتم إنشائه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، ليصبح محوراً مرورياً يساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.