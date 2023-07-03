اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بشركة غزل المحلة

الإثنين، 03 يوليو 2023 04:49 م
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بشركة غزل المحلة جانب من الجولة
الغربية مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال التطوير التي تشهدها شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى ضمن خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى وإعادتها مرة أخرى إلى سابق عهدها كقلعة من قلاع الصناعة المصرية الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة الشركة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول  المحلة.
 
وخلال جولته تفقد المحافظ أعمال إنشاء مصنع غزل 1 والذي يقام على مساحة 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يومياً، بتكلفة تقديرية 780 مليون جنيه. 
 
واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد شاكر إلى أعمال تطوير باقي المصانع من خلال تحديث الإنشاءات والآلات التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب التطوير الشامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب، موضحاً أن أحد أهم أركان خطة التطوير كانت دمج شركة الغزل وشركة الصباغة، وذلك بهدف خلق كيان قوي قادر على المنافسة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية. 
 
وعلى هامش الجولة شهد رحمي اختبارات أكاديمية كرة القدم بنادي غزل المحلة حيث أكد على أن قطاعات الناشئين بالأندية هي أساس كرة القدم وهي ما توفر فرص كبيرة لاكتشاف المواهب الصاعدة وهو الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في تحسين موارد الأندية المالية والبشرية متمنيا التوفيق والنجاح لكل المتقدمين.
 
شركة غزل المحلة (1)
شركة غزل المحلة (1)

شركة غزل المحلة (2)
شركة غزل المحلة (2)

 


محافظة الغربية

غزل المحله

شركة غزل المحله

تطوير شركة غزل المحله



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