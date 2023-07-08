لاعبو المشروع القومي للموهبة للسلة بكفر الشيخ يشاركون باللقاء التقييمي التسويقي

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ لكرة السلة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، اللقاء التقييمي التسويقي، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة الموهبة الرياضية فى الفترة من 6/ 7 وحتى 10/ 7 على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه قد وقع الإختيار على 8 لاعبين من أبناء مركز واعدين كفرالشيخ، ومدرب المشروع كابتن أحمد العطافي لتمثيل فريق المشروع على مستوى الجمهورية في المباريات التسويقية مع فرق الأهلي و المعادي و طلائع الجيش وأسماء اللاعبين هم : نور الدين الجندي، أحمد خليفة، عمار سعد، مروان وليد، عبدالرحمن علي، يوسف بدير، حمزه شوكت، أدهم وسيم و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ .

وتقام تدريبات مرحلة البراعم لكرة السلة بكفر الشيخ أسبوعياً أيام " الأحد، الإثنين، الأربعاء، الخميس " من كل أسبوع بمشاركة 15 لاعب يقود التدريبات لمرحلة البراعم كابتن أحمد العطافى، خالد جمال الدين، متابعة التنفيذ كابتن محمود سلطح، وقد أعلنت رياضة كفر الشيخ فى وقت سابق، عن إقامة اختبارات الانتقاء للعبات التايكوندو والمصارعة وكرة اليد وفق الشروط المعلنة عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بعد 15 يوليو القادم بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.