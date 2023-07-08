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كيف سيعود مشروع كايرو بايك للعمل وسط القاهرة؟.. تفاصيل

السبت، 08 يوليو 2023 09:00 ص
كيف سيعود مشروع كايرو بايك للعمل وسط القاهرة؟.. تفاصيل محطات مشروع كايرو بايك
كتب سيد الخلفاوى

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تعمل محافظة القاهرة على إعادة تشغيل مشروع كايرو بايك الخاص بمشاركة الدراجات الهوائية بمنطقة وسط البلد، وذلك بالشركة من برنامج برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.
 
ويرصد اليوم السابع في النقاط التالية أهم الخطوات التي يتم من خلالها تشغيل المشروع.
 
1.   تم التعاقد مع مشغل جديد لتشغيل منظومة مشاركة الدرجات.
2.   تعديل سعر ركوب دراجة كايرو بايك لـ 5 جنيهات.
3.   سيتم تشغيل الدراجات من خلال تطبيق الكترونى يقبل الدفع الإلكترونى.
4.   يتم تركيب 26 محطة جديدة كمرحلة أولى لتوفير 250 دراجة.
5.   سيتم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة.
6.   تسعى المحافظة القاهرة إلى تنفيذ تعديلات لتوفير 500 دراجة و45 محطة .
 
 

كايرو بايك

القاهرة

مشروع كايرو بايك

دراجات وسط البلد



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