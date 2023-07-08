عاطل يعترف بسرقة الهواتف المحمولة بعد ضبطه في القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم ضبطه بمنطقة الخليفة في القاهرة، بتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وذكر أنه يرتكب جرائمه بأسلوب النشل، حيث يستغل تزاحم بعض الأماكن ويستولى على الهواتف، ويبيعها لأصحاب المحلات.

أضاف المتهم أنه سرق هاتفين، وحاول بيعهما لأحد أصحاب المحلات، إلا أنه شك بأمره، وتم إبلاغ قسم الشرطة، ليتم القبض عليه، وباستدعاء مالكي الهاتفين، وجها اتهاما للعاطل بالسرقة، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته هاتفين محمول، مجهولان المصدر حال محاولته بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة "كائن بدائرة القسم" بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.