اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر بالحجارة وزجاجات فارغة أمام مطعم بمدينة نصر

السبت، 08 يوليو 2023 12:52 م
ضبط المتهمين بالتشاجر بالحجارة وزجاجات فارغة أمام مطعم بمدينة نصر مشاجرة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمدينة نصر بالقاهرة.
 
بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: 3 أشخاص وطرف ثان: مدير مطعم و4 عمال بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم، لقيامهم بمضايقة المترددين عليه، تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مطعم بمدينة نصر

مشاجرة مطعم بمدينة نصر

مشاجرة مدينة نصر

خناقة مدينة نصر

خناقة مطعم مدينة نصر

مدينة نصر



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