ضبط أدوية محظور تداولها و5351 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر فى الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، باستمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها اللجان الرئيسية والفرعية لضبط الأسواق، ومواجهة الفساد والمخالفين للقانون، وفي هذا السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة شملت مراكز ومدن طنطا، المحلة، قطور والسنطة، وأسفرت عن ضبط أدوية محظور تداولها وعبوات أدوية بيطرية مجهولة المصدر إلى جانب ضبط بطاقات تموينية مدعمة بقصد الاستيلاء على أموال الدعم.

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة إن اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة وبالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية قامت بتفتيش أحد مخازن الأدوية البيطرية غير المرخصة بإحدى الأماكن النائية بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية بحي ثاني طنطا.

حيث تم مداهمه المكان وأسفر التفتيش عن ضبط أدوية محظور تداولها دوليا متمثلة في دواء أوكسي تتراسيكيلين، أدوية تم إيقاف تسجيلها ومنع استخدامها مثل دواء كولستين، أدوية منتهية الصلاحية إلى جانب ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر بإجمالي 5351 عبوة أدوية بيطرية، وعلى الفور تم تشميع المكان من قبل حي ثان طنطا وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.