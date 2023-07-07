ضبط 710 بطاقات تموينية داخل "توك توك" بالغربية

تمكنت حملة ل مديرية التموين والتجارة الداخلي ة بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 710 بطاقات تموينية داخل توك توك بقصد الاستيلاء على دعم المواطنين.

وكان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة ضمت مفتشي إدارة الرقابة التموينية، وتم ضبط 710 بطاقة تموينية مدعمه بداخل توك توك وذلك بقصد الاستيلاء علي أموال الدعم المخصص لتلك البطاقات التموينى.

كما تم ضبط كميات من الخبز المدعم تم ضربه وهمى على الماكينات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة، وضبط 400 قطعة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، داخل محل لبيع المستحضرات، كما تم ضبط 1950 طن دقيق بلدى مدعم 87% قبل بيعهم بالسوق السوداء.

كما تم تحرير 53 محضر إثبات حالة ضد المخابز التى تلاعبت بوزن الرغيف من الشريحة ( الأولى والثانية والثالثة ) ومواصفات الرغيف المدعم وغير ملتزمة بالتعليمات وغلق فى مواعيد العمل الرسمية وعدم وجود ميزان، وضبط 4380 رغيف مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش سعر الدولة لبيعه فى السوق السوداء.

وتحرير 38 محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، وشهادات صحية للمخالفين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.