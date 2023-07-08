صور تكشف إنجاز المجمع الصناعي في سوهاج ليضم 178 وحدة صناعية

كتب - إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع أحدث صور من المجمع الصناعي في سوهاج بغرب جرجا، والذي تم تدشينه ضمن خطة الدولة لإنشاء المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد ويضم المجمع 178 وحدة صناعية.

يقام مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا على مساحة 65 فدانًا بتكلفة بلغت 858 مليونًا و300 ألف جنيه، ويضم 178 وحدة صناعية، ضمن المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز بالتراخيص"، والتي تهدف إلى تشجيع الصناعة والتي تم إطلاقها في عام 2016 ، حيث يتم تسليم الوحدة الصناعية كاملة المرافق والأوراق.

وجرى الانتهاء من توصيل جميع المرافق للوحدات الصناعية في المجمع الصناعي بسوهاج و إنشاء المبنى الإداري للمجمع الصناعي وتنفيذ أعمال الرصف والتخطيط.



مجمع سوهاج 1



مجمع سوهاج 3



مجمع سوهاج 4



مجمع سوهاج 5



مجمع سوهاج 7



مجمع سوهاج