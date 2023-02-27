إنجازات مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية وبشاير المجمع الصناعي بمحافظة سوهاج..فيديو

كتبت : أماني سمير

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في افتتاح المجمع الصناعي بغرب جرجا، بمحافظة سوهاج، وذلك خلال احتفالية افتتاح عدد المشروعات التنموية بسوهاج بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث شهد سيادة الرئيس عبر الفيديو كونفرانس افتتاح 3 مصانع بالمجمع الصناعي بغرب جرجا تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، حيث أشار "مينا ويليم" عضو المبادرة الوطنية والمدير التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، إلى أنه تم التعاون مع كلًا من وزارة "التجارة والصناعة"، و "هيئة التنمية الصناعية" لتقديم كافة سبل الدعم لمصنع انتاج "البلاستيك"ومصنع انتاج "الأعلاف"، والذي تصل قدرته الإنتاجية إلى حوالي 5 طن في الساعة.

كما قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد بمثابة الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناع المصرية "ابدأ" بتوقيع شراكة مع "العريان جروب" للغزل والنسيج لإنشاء مصنع لإنتاج "الفوندي والأحذية الرياضية"، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليون جنيه، وطاقة انتاجية تبلغ نحو 130 ألف زوج في العام، ومن المتوقع أن يتم التوسع ليصل الإنتاج إلى ما يقرب من 10 مليون زوج فوندي في العام، كمرحلة أولى.

وفي إطار"دعم الصناعة" - والذي يُعد أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية - تم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لحل المشكلات الخاصة ببعض المناطق الصناعية في محافظة سوهاج، مثل منطقة "الكوثر"، و"غرب جرجا"، و"غرب طهطا"، وغيرهم، حيث تم الانتهاء من حل المشكلات الخاصة بحوالي 145 مصنع من المصانع التي تم رصدها والتي قدمت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة "ابدأ".

وفيما يخص مجمع غرب جرجا تم الانتهاء من اجراءات تخصيص 26 وحدة، كما تم توصيل عدادات الكهرباء للوحدات المخصصة،بالإضافة إلى تركيب طلمبات مياة لزيادة قوة ضغط المياة للمجمع، كما تم تركيب خطوط الإنتاج لعدد 6 مصانع.