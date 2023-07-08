شاهد.. متحف كفر الشيخ يعرض قطعة أثرية جديدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

عرض متحف كفرالشيخ لوحة أثرية نادرة هي لوحة نذرية لأرتميس، واللوحة الأثرية تصور أرتميس واقفة بحجم أكبر تمسك بشعلتين في يديها الممتدة نحو مذبح أمامها، وعرفت أرتميس في الميثولوجيا الإغريقية القديمة، أنها إلهة الصيد والبرية، وحامية الأطفال، وتعتبر أيضا إحدى أهم الآلهة الإغريقية.

أرتميس هي ابنة "زيوس وليتو"، وكانت غالبًا ما تُجسد وفي يدها قوس وسهام، وهذا ما صور على هذه اللوحة جعبة سهام خلف الظهر، واللوحة من الرخام وعُثر عليها في مدينة فوة بكفر الشيخ وترجع للقرن الثاني قبل الميلاد، ودعت امنيه ابراهيم في دراستها رواد المتحف لمشاهدة هذه اللوحه الاثريه النادره.