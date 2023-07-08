اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 09:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. متحف كفر الشيخ يعرض قطعة أثرية جديدة

السبت، 08 يوليو 2023 09:26 م
شاهد.. متحف كفر الشيخ يعرض قطعة أثرية جديدة متحف كفرالشيخ لوحة أثرية نادرة هي لوحة نذرية لأرتميس
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرض متحف كفرالشيخ لوحة أثرية نادرة هي لوحة نذرية لأرتميس، واللوحة الأثرية تصور أرتميس واقفة بحجم أكبر تمسك بشعلتين في يديها الممتدة نحو مذبح أمامها، وعرفت أرتميس في الميثولوجيا الإغريقية القديمة، أنها إلهة الصيد والبرية، وحامية الأطفال، وتعتبر أيضا إحدى أهم الآلهة الإغريقية.

أرتميس هي ابنة "زيوس وليتو"، وكانت غالبًا ما تُجسد وفي يدها قوس وسهام، وهذا ما صور على هذه اللوحة جعبة سهام خلف الظهر، واللوحة من الرخام وعُثر عليها في مدينة فوة بكفر الشيخ وترجع للقرن الثاني قبل الميلاد، ودعت امنيه ابراهيم في دراستها رواد المتحف لمشاهدة هذه اللوحه الاثريه النادره.

متحف كفرالشيخ لوحة أثرية نادرة هي لوحة نذرية لأرتميس
متحف كفرالشيخ لوحة أثرية نادرة هي لوحة نذرية لأرتميس

 

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

متحف كفر الشيخ

مدينة فوه

لوحات اثرية

لوحات نادرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة