رئيس دار الأوبرا: حققنا هدفنا من تفاعل الجمهور مع حفل "الأساتذة" وشاهده الملايين

الأمير نصرى

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاعل الجمهور مع حفل "الأساتذة" الذى نقلته قناة الحياة كان شئ يمثل الهدف الأسمى الذى نعمل من أجله وهو إسعاد الناس والوصول إليهم، حيث نقدم لهم شئ يليق بهم ولجمهور متعطش للموسيقى المصرية الحقيقية، والعربية الجادة.

وأضاف خالد داغر، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن وزارة الثقافة تحرص دائما على تقديم حفلات بكل مدن القناة ونحن نحب مقابلة هذا النوع من الجمهور، كما أن نقل قناة الحياة المميز والعظيم قربنا من كل الجماهير.

وأوضح خالد داغر، أن قناة الحياة وصلت إلى الملايين فى مصر والوطن العربى، ومتابعتنا سيكون لهم تأثير عظيم، وفكرة إعادة صياغة أغانى زمن الفن الجميل ليست أول مرة حيث أن المشروع ركز على تقديم حفلات شهرية دائمة للفنانين والمواهب الجديدة.

ونقلت شبكة تلفزيون الحياة، فعاليات حفل "الأساتذة ومدحت صالح" من دار الأوبرا المصرية، حصريًا على شاشتها، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي، فيما أجرت الإعلامية أميرة العادلي العديد من اللقاءات على هامش الحفل.

قدم مدحت صالح على المسرح الكبير بدار الأوبرا مجموعة من الأغاني وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، حيث يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

يهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

شهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي، فيما أجرت الإعلامية أميرة العادلي العديد من اللقاءات على هامش الحفل.

قدم مدحت صالح على المسرح الكبير بدار الأوبرا مجموعة من الأغاني وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، حيث يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

يهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.