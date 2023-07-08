جنايات دمنهور تقضى بإعدام المتهم بقتل "شهيدة الخير" لسرقة أموال التبرعات والصدقات

ويأتى هذا الحكم بعد قرار المحكمة خلال الجلسة السابقة بإحالة المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة واقعة مأسوية بعد العثور على جثة سيدة مسنة على المعاش ملقاة بأرض زراعية فى ظروف غامضة ووجود جروج قطعية فى رأس المتوفية مع جروح و كدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى العقد السادس من العمر تدعى "سهير الأنصارى" 62عاما موظفة على المعاش، مقيمة بمنطقة مشتل كرم بدمنهور، ملقاة بأرض زراعية خلف مبنى جامعة دمنهور الواقع على طريق - القاهرة الإسكندرية الزراعى.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة المأسوية وتشكيل فريق بحث وتوسيع دائرة المشتبهين لملاحقة وضبط مرتكبى الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.