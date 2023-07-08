جامعة أسوان تشارك فى اجتماع لجنة القطاع بلائحة جديدة لبكالوريوس العلوم

أسوان-صلاح المسن

شارك الدكتور أبو الحمد حسن محمد عميد كلية العلوم بجامعة أسوان ، في لجنة القطاع للعلوم الأساسية برئاسة الدكتورعصام خميس رئيس لجنة القطاع، وبحضور ومشاركة عمداء كليات العلوم بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور أبو الحمد حسن عميد كلية العلوم جامعة أسوان، أنه انعقد اجتماع لجنة القطاع للعلوم الأساسية في مقر جامعة السويس، بدعوة من رئيس جامعة السويس، وذلك لمناقشة موضوع اللائحة للساعات المعتمدة لطلاب البكالوريوس بكليات العلوم والتي تقدمت به كلية علوم أسوان.

وأضاف الدكتور "أبو الحمد"، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة، وفي انتظار التعديلات الأخيرة التي تقرها اللجنة، كما وجه عميد كلية العلوم جامعة أسوان بمناسبة هذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير لدكتور علاء حسن السوهاجي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لمجموعة العمل المتميزة برئاسة الدكتور على حمدان رئيس قسم الجيولوجيا والدكتور عبدالهادي محمد مدير مركز الجودة بالكلية، وباقي المجموعة المتميزة وذلك للجهد الفائق والرائع لتجهيز اللائحة وخروجها في ثوبها الجديد المتميز الغير مسبوق.