جامعة أسوان تتصدر الجامعات المصرية الناشئة فى تصنيف "تايمز"

حافظت جامعة أسوان على صدارتها فى تصنيف تايمز للجامعات الناشئة بحصولها على المركز الأول على الجامعات المصرية، وأعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أن نتائج المصنف الإنجليزى THE Times Higher Education للعام 2023 تم الإعلان عنها أمس 3 يوليو.

وأوضح التقرير أن جامعة أسوان جاءت فى المركز الأول ضمن فئة أفضل جامعة من 101 حتى 150جامعة ناشئة دوليا تم تأسيسها خلال 50 عاما أو أقل، حيث استقلت جامعة أسوان خلال عام 2012 بالقرار الجمهورى رقم (311) عن جامعة جنوب الوداى، وأصبحت جامعة أسوان، جامعة مستقلة ب(6) كليات حتى وصل عدد كلياتها حاليا إلى (19)كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، وبهذا التصنيف تعد جامعة أسوان الأولى على مستوى الجامعات المصرية الناشئة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان فى "تصريحات صحفية"، أن المراكز المتميزة التى حصلت عليها جامعة أسوان مؤخرا تأتى نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس، والخطة الاستراتيجية للجامعة للاهتمام بالتصنيفات العالمية، والنشر الدولى والأبحاث العلمية.

وقدم التهنئة لأساتذة الجامعة، مشيرا إلى الجهود المبذولة المخلصة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً على أن جامعة أسوان ستعمل على تعزيز هذه المراكز المتقدمة مستقبلا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالعزيز عرابى نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن تصنيف التايمز للتعليم العالى أظهر تأهل 16 جامعة مصرية ناشئة للظهور فى هذا التصنيف هذا العام.

وأشاد نائب رئيس جامعة أسوان بدعم الجامعة لجهود علمائها وباحثيها للنهوض بالبحث العلمى، وتوفير المناخ المناسب لهم من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، والتقدم المستمر فى التصنيفات العالمية، وذلك من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للجامعة فى مختلف القطاعات التى تم الإعلان عنها من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان.

من ناحية أخرى، كان قد انعقد مجلس الدراسات العليا والبحوث رقم( 130)، برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عرابى نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، وبحضور ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.

وافتتح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال المجلس بعرض الخطة البحثية لجامعة أسوان، فى نسختها الأولى والتى تانى فى ظل التحديات الإقليمية والوطنية، والتى تماشى مع الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالى والبحث العلمى، ثم ناقش المجلس العديد من الموضوعات التى تتعلق بمنظومة البحث العلمى بالجامعة، وقطاع الدراسات العليا بالكليات من تسجيل موضوعات وتشكيل لجان إشراف لطلاب الدراسات العليا.

وقام الدكتور محمد عبدالعزيز عرابى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس بتكريم فريق التصنيف الدولى بالجامعة تقديرا لدوره الهام والحيوى فى الحفاظ على مكانة الجامعة فى صدارة الجامعات المصرية وضمن الفئة (101-200)عالميا وتقديرا لجهود فريق العمل التى بذلت فى هذا الشأن، كما وجه المجلس شكره لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية لتقديمهم جداريه مستدامه مستخرجه كعمل فنى لمشروع التخرج بقيادة الدكتورة إيمان وجدى وكيل كلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث، واستكمل المجلس أعماله بمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بامتحانات الدراسات العليا والبحوث بمختلف الكليات، دبلوم، ماجستير، دكتوراه.