"جارديان" تؤكد صحة صور زعيم فاجنر بالباروكة واللحية المزيفة

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت مداهمة قوات الأمن الروسية لمنزل يفجينى بريجوزين، زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، فى سان بطرسبرج عن حيازته لبعض العناصر المثيرة للاهتمام.

ومن بين هذه الاشياء، بحسب ما قالت صحيفة الجارديان، خزانة ملابس مليئة بالشعار المستعار، وصور لبريجوزين فى تنكرات مختلفة يرتدى فيها هذا الشعر المستعار، أو الباروكة، والتى زُعم أنها مأخوذة من ألبومه الشخصى.

وتشمل صورا لزعيم فاجنر مرتديا زيا ولحية مزيفة، وصورا أخر يرتدى فيها كوفية ولحية بنية وشعر مستعار، وأخرى فى مكان يبدو أشبه بقاعدة عسكرية.

وقالت الجارديان إن بعض التقارير أشارت إلى أن هذه الصور التى تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعى الأسبوع الماضى، مسربة بهدف إهانة زعيم فاجنر، فكان هناك شكوكا حول صحتها وأنها ربما تم التلاعب بها.

وتقول الصحيفة إن التقييم المبدئى يشير إلى أن الصور كانت صور لجهاز رقمى أو شاشة مثل هاتف ذكى، بسبب بيكسل قوس قزح المرئى. وفى الصور، يبدو أن مستوى التفاصيل الدقيقة مثل التجاعيد على جبين بريجوزين وخطوط التجهم متسقة فى كل الصور، مع تفاصيل إضافية لبثرة فى إحدى الصور.

وإلى جانب صور السيلفى، من الممكن أيضا مطابقة شعر مستعار واحد على الأقل فى الصور، بشعر أشقر داكن، مع الباروكة الموجودة فى الخزانة فى قصره.

كما أن الإضاءة السيئة والزوايا المحرجة وغير المتناسقة لصور السيلفى تشير إلى أنها ربما تكون حقيقية، وإن كان من الصعب التأكد من ذلك.

وقد قضى بريجوزين فترة موجزة فى بيلاروسيا بعد محاولة التمرد المسلح التى قادها ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الشهر الماضى، والتى باءت بالفشل. إلا أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قال إن زعيم فاجنر قد عاد إلى روسيا يوم الخميس الماضى.

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