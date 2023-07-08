تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بإدارة كفر صقر التعليمية الأزهرية بالشرقية

الشرقية إيمان مهنى

أناب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور أحمد ماضي، مدير التعليم النموذجى والدكتور إبراهيم حسيني، مدير إدارة كفر صقر التعليمية الأزهرية، وذلك لتكريم أوائل تلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، ممن حصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي .

َوأضاف الدكتور أحمد ماضي، مدير التعليم النموذجى بالمنطقة أننا حضرنا اليوم لتهنئة الطلاب المتفوقين وذويهم نيابة عن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية مؤكدًا حرص منطقة الشرقية الأزهرية على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيًا مطالبًا إياهم بضرورة بذل المزيد من الجهد وتحقيق أعلي الدرجات في المراحل الدراسية المقبلة .

وفي السياق ذاته قال الدكتور إبراهيم حسيني، مدير إدارة كفر صقر التعليمية الأزهرية، إن الهدف الرئيس هو تشجيع الطلاب على الاستمرار في التفوق الدراسى، فضلا عن زيادة دافعيتهم إلى تحقيق أفضل النتائج بمختلف المراحل التعليمية.