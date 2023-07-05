اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:03 م
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رئيس سوهاج الأزهرية بعقد اجتماع مع مديرى الإدارات والمراحل لمتابعة امتحانات الثانوية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 08:50 م
رئيس سوهاج الأزهرية بعقد اجتماع مع مديرى الإدارات والمراحل لمتابعة امتحانات الثانوية جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

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عقد  الدكتور أحمد الشرقاوي ، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية و الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ، اليوم الأربعاء ، إجتماع مع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل وموجهي العموم بديوان عام المنطقة لمناقشة العديد من خطط العمل وتقارير متابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج.
 
 
كما تناول اللقاء أبرز الملاحظات وتقارير المتابعة من قبل المسئولين ولجان المتابعة بالقطاع والمنطقة حول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج وأهم الملاحظات حول العملية التعليمية بمعاهد سوهاج الأزهرية مشيرًا إلي أن دراسة الواقع والوصول لرأى جماعى خطوة مهمة لتطوير التعليم بالأزهر الشريف .
كما ناقش اللقاء استعدادات المنطقة لاستقبال العام الدراسي الجديد ، وآخر المستجدات والتعليمات الواردة بشأن التنسيق الالكتروني لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وحركة الانتدابات وسد العجز بكافة المراحل التعليمية بالمعاهد واللوائح المنظمة للامتحانات ، معرباً عن ثقته في قيادات المنطقة وإداراتها فى تقديم مستوى عالٍ من الأداء التعليمي خلال العام الدراسي القادم.
 

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