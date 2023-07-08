تعرف على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية قبل صدور قرار التعيين

كتب أحمد إسماعيل

ومن المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة صدور قرار جمهورى من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعيين رؤساء محكمة النقض وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

ويستعرض اليوم السابع فى السطور التالية معايير اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقا للقانون..

محكمة النقض:

يقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار 3 نواب من أقدم 7 نواب فى المحكمة وإرسال الأسماء الثلاثة إلى رئيس الجمهورية، بشرط قبل نهاية مدة رئيس المحكمة الحالى بـ60 يومًا على الأٌقل، ليختار واحد من بينهم رئيسًا للمحكمة دون التقييد بمبدأ الأقدمية.

-وتكون مدة رئاسته للمحكمة 4 سنوات أو المدة الباقية له حتى بلوغه سن التقاعد المحدد بسن السبعين حتى الآن، أو أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

-وفى حالة عدم إرسال المجلس الأعلى للقضاة أسماء الثلاثة قبل نهاية مدة رئاسة رئيس المحكمة الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يُعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء.

مجلس الدولة:

- تعقد الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية، لاختيار واحد من بينهم .

- تكون مدة رئيس مجلس الدولة الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس مجلس الدولة الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .

هيئة النيابة الإدارية

تعقد الجمعية العمومية الخاصة بهيئة النيابة الإدارية وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

وتكون مدة رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس النيابة الإدارية الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .

هيئة قضايا الدولة:

تعقد الجمعية العمومية الخاصة بهيئة قضايا الدولة وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة الحالى، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

تكون مدة رئيس هيئة قضايا الدولة الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

فى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس قضايا الدولة الحالى بـ60 يومًا أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يمنح الرئيس السيسي رؤساء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن التقاعد وهم القاضي محمد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لاكتمال عطائهم وتقديرا لدورهم خلال الفترة السابقة.