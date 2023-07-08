تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية ، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بقرية شما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة بقرية شما وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بقرية شما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.