اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على جثة شخص على الطريق الإقليمى بالمنوفية

الخميس، 06 يوليو 2023 03:16 م
العثور على جثة شخص على الطريق الإقليمى بالمنوفية جثة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالى مركز الباجور بمحافظة المنوفية،  علي جثة شخص مجهول الهوية، علي الطريق الإقليمي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بالعثور على جثمان شخص مجهول الهوية على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، بالانتقال الفورى  والفحص، تبين أن المتوفي يبلغ من العمر 55 عاما، وبتوقيع الكشف عليه تبين وجود إصابات أو كدمات، بسبب حادث تصادم  وتم التحفظ علي الجثمان، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

أمن المنوفية

مركز الباجور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة