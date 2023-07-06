العثور على جثة شخص على الطريق الإقليمى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، علي جثة شخص مجهول الهوية، علي الطريق الإقليمي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بالعثور على جثمان شخص مجهول الهوية على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، بالانتقال الفورى والفحص، تبين أن المتوفي يبلغ من العمر 55 عاما، وبتوقيع الكشف عليه تبين وجود إصابات أو كدمات، بسبب حادث تصادم وتم التحفظ علي الجثمان، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.