اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 10:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق امتحانات الدور الثانى بالجيزة الأسبوع المقبل.. اعرف جدولك

السبت، 08 يوليو 2023 10:07 ص
انطلاق امتحانات الدور الثانى بالجيزة الأسبوع المقبل.. اعرف جدولك محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2022/2023 لجميع المراحل التعليمية "من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي" بمحافظة الجيزة يوم السبت الموافق 15 من شهر يوليو الجاري، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية

-الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023.
 
-الصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.
 
-الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.
 
-الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023.

المرحلة الإعدادية 

-الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.
 
-الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.
 
-الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

المرحلة الثانوية 

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.
 
- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.
 
- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.
 
- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.
 
"التعليم الفني" من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023.. "حسب التخصصات".
 
146d8855-e1a5-4049-ae24-07acde8c7270
33b21495-831e-489a-9e52-bf4c8050418f
 
 
3e86d1d6-fa02-4246-b7f7-d13231e60f06
 
 
3cc5a41d-1c7e-4a51-ad5f-5d4d7a52f194
 
 
dc089214-2d48-4192-b158-82ef837b88cb
 
 
02f87015-2d92-418f-8b69-38369e089f95
 
 
f64f9a71-75c7-4ace-a339-d81ae4c4ab4a
 
 
7f33c8c3-f110-4352-a88c-b30253a0b432
 
 
 
 

الدور الثاني

امتحانات

امتحانات الدور الثاني

الجيزة

تعليم الجيزة

جدول امتحانات الدور الثاني

محافظة الجيزة

موعد امتحانات الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية

الشهادة الاعدادية

امتحانات الدور الثاني 2023 الجيزة

امتحانات الدور الثاني 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة