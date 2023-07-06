تعليم الجيزة تهنئ الطالبتين "هايدى وهاجر" أوائل الدبلومات الفنية 2023

كتبت – مرام محمد

قدم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني بالمديرية، خالص تهانيهم القلبية لأوائل الدبلومات الفنية 2023، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به فى الجد والاجتهاد.

وأعلن وكيل الوزارة أن المحافظة حصلت على مركزين ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، حيث حصلت هايدي سمير إبراهيم مصطفى فرج الطالبة بمدرسة الجيزة الزراعية المهنية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث (إعداد مهني) تخصص بستنة، بمجموع 466 وبنسبة نجاح 86.30%، كما حصلت هاجر عادل سعيد عبد الصادق الطالبة بمدرسة الهرم الفندقية المهنية المشتركة التابعة لإدارة الهرم التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية نظام السنوات الثلاث (إعداد مهني) تخصص إشراف داخلى ومناطق عامة، بمجموع 403، وبنسبة نجاح 82.24%.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يوم أمس الأربعاء نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، ووجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم 29 طالب وطالبه ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة تضم محافظات السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر.